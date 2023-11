Adama Ndiaye dit «Fora» sur l’affaire de vol de bœufs au nom de Serigne Saliou Thioune «Je n'ai été ni convoqué ni arrêté... c'est fabriqué par mes détracteurs» Dans le cadre de l'affaire du berger de Serigne Saliou Thioune arrêté et déféré au parquet de Matam pour avoir volé 30 bœufs d’une valeur 10 millions Cfa, l’affaire est loin de connaître son épilogue. Supposé impliqué sur cette affaire, Adama Ndiaye, plus connu sous le nom de «Adama Fora» est revenu sur cette affaire tout en battant en brèche certaines allégations porté à son encontre.

«J'ai été accusé à tort par des personnes de mauvaise foi. Je tenais à préciser que je n'ai été ni convoqué ni arrêté et je compte traduire en justice mes accusateurs.



Lors des opérations Tabaski, j'ai vendu des bœufs à Serigne Saliou Ndiguél Thioune qui es un guide exceptionnel pour moi, car il est bien et très Humaniste. Alors, pourquoi mettre son nom dans cette affaire. Vraiment c'est dommage et c'est fabriqué par mes détracteurs», a-t-il fait entendre.



Et de préciser en ces termes que : «sur cette affaire, il s'agit d'une personne à qui je devais 140 millions et je l'ai payé pour rester redevable d'un reliquat 9.880.000 frs, alors vous voyez la différence.



Maintenant, cette personne que je devais de l'argent, lui aussi avait des partenaires et ses partenaires lui ont porté plainte. Et lorsqu'on lui a demandé de porter plainte à mon encontre, il a refusé, car il sait que je suis une personne sérieuse et je suis un bon débiteur.



Alors, pourquoi mettre le nom de Serigne Saliou Thioune dedans ?», déplore t-il. Ce dernier renchérit non sans préciser que tous ses business reposent sur la vente de bœufs, car c'est rentable en terme d'argent.

