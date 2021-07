Adeptes des jeux de hasard : Trois individus arrêtés avec de cornets de chanvre indien Ils avaient l’habitude de s’activer dans les jeux de hasard sur la voie publique avec des mises d’argent. Eux, ce sont M. N. habitant la Patte d’Oie, S.D. ouvrier et A. S., tous domiciliés à Grand Yoff, nous dit L'As.

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Juillet 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Mais ils ont été surpris par une patrouille des hommes du Commissaire Abdou Sarr de Grand Yoff au quartier Arafat. Les limiers ont saisi les deux jeux de cartes, 07 mille francs provenant du business malsain et deux cornets de chanvre indien.



Conduits au poste de Police, les quidams disent ignorer l’interdiction du jeu de hasard. Au terme de leur garde à vue, ils ont été déférés au parquet pour jeux de hasard sur la voie publique et usage collectif de chanvre indien.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos