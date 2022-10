Administration Pénitentiaire / Sortie de la 6ème promotion de ENAP : 71 récipiendaires "prêts à l'emploi" La promotion compte 71 élèves composés de 10 contrôleurs dont deux dames, 33 surveillants et 17 surveillantes de prison ainsi que 3 inspecteurs de la 6ème promotion qui sont fin prêts pour jouer leur participation dans l'exécution des décisions de justice, aux sentences pénales et au maintien de la sécurité publique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 06:32 | | 0 commentaire(s)|

Cette cérémonie de sortie présidée par le ministre auprès du garde des sceaux, Mamadou Saliou Sow, a eu lieu ce Jeudi 13 Octobre à Sébi Ponty, dans l'enceinte de l'établissement.



Le ministre auprès du garde des sceaux, Mamadou Saliou Sow a félicité les récipiendaires pour avoir choisi de dédier leur carrière au service de l'administration pénitentiaire et pour le sérieux dont ils ont fait montre tout au long de leur formation initiale.



Poursuivant, Mamadou Saliou Sow a également formulé des mots de motivation à ces récipiendaires. "Il n'est point besoin de rappeler le rôle essentiel que vous jouez dans l'exécution des décisions pénales. Bien au-delà, vous participez dans le respect des intérêts de la société et des droits de détenus à la sécurité publique, à la prévention de la récidive mais aussi et surtout à la réinsertion des personnes qui vous sont confiées par l'autorité judiciaire. Par votre action, vous vous exercez au quotidien à préserver et renforcer le sentiment d'appartenance de milliers de personnes en conflit avec la lois dans une société solidaire. Vous contribuez ainsi à leur offrir une chance de retrouver plus facilement leur place dans leurs familles respectives.



Chers élèves votre formation de qualité, les enseignements que vous avez reçus durant votre cursus scolaire, ainsi que les valeurs que vos parents vous ont inculpées doivent continuer à vous habiter tout au long de votre parcours professionnel. Vous devez garder constamment en bandoulière les valeurs et principes qui fondent votre administration. Votre crédo doit être de corriger des trajectoires déviantes, de resocialiser votre pensionnaire pour le bien de la société", a dit le ministre.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook