Administration pénitentiaire : Le directeur général invite les agents «à faire preuve d’humanisme»

Venu présider à la cérémonie de présentation du drapeau aux sortants de la 7e promotion de l’Ecole nationale d’Administration pénitentiaire, le directeur général de l’Administration pénitentiaire a souligné l’importante de cette étape dans la vie des Forces de défense et de sécurité.



Selon Abdoulaye Diagne, celle-ci consacre «le passage d'une étape de personnels civils à qui ils manquent beaucoup de choses qui, après 45 à trois mois, ont subi une formation rigoureuse au cours de laquelle on leur inculque des valeurs de rigueur, de discipline, d'humilité ; toute chose qui constitue le fondement du citoyen qu'on veut faire d'eux»



Ainsi, en termes de message destiné à ce personnel de la 7e promo, dira le directeur général, «Ici, il s'agit en tout cas d'un message de respect. Parce que moi, quand j'ai pris fonction, le message que j'ai lancé aux personnels, c'est de faire preuve d'humanisme. L'humanisme a été au cœur de mon discours»



Et d’ajouter : «Dans le rapport avec les détenus qu'ils fassent preuve d'humanisme. Nous gérons des gens qui ont perdu, certes, leur liberté, mais qui n'ont pas perdu leur dignité. Aucun agent de l'Administration pénitentiaire n'a le droit de parler mal aux détenus, n'a le droit de lever la main sur un détenu, n'a le droit d'insulter un détenu», a-t-il estimé.



Le patron de l’Administration pénitentiaire indique : «Nous leur devons en tout cas tout ce respect-là. Nous n'avons pas le droit de porter atteinte à leur dignité. C'est un message que je rappelle tous les jours aux cadres de l'Administration pénitentiaire et qui les répercutent également à leurs personnels».



Abdoulaye Diagne pense que le discours est passé. «Et, je pense qu'ils l'ont bien compris. Et ce message commence ici à l'école. Parce que l'école, c'est le creusé de la formation, c'est là où on inculque aux personnels les valeurs qui doivent les guider pendant tout leur parcours au sien de l'administration pénitentiaire», a-t-il souligné.



Par ailleurs, félicitant de passage le directeur général de l’Ecole national de l’Administration pénitentiaire, pour les efforts fournis dans l’encadrement, Abdoulaye Diagne déclare : «Je pense qu'il a bien compris notre objectif, la lettre de mission que nous lui avons assigné de nous former des gens qui soient capables demain d'assurer la sécurité de nos pensionnaires mais également dans le respect de la dignité qui leur revient».

Sud Quotidien