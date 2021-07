Aéroport Blaise Diagne : la récurrence des vols de bagages écorne l’image de la Plateforme Depuis quelques jours, des voyageurs débarquant à l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass se plaignent des vols de leurs bagages au niveau de la plateforme aéroportuaire. C’est pour éclairer la lanterne des Sénégalais que Aibd Sa annonce l’ouverture d’une enquête. L'As

A travers un communiqué rendu public hier, l’Aibd Sa a annoncé l’ouverture d’une enquête pour connaître les causes de ces vols devenus récurrents depuis quelque temps. Soutenant que des passagers se plaignent avec véhémence de vols ou de spoliation de leurs bagages à leur arrivée à l’Aibd, Doudou Ka et ses services estiment qu’en pareil cas, «l’aéroport final de destination est le plus souvent incriminé, même si au cours du trajet, ces bagages ont transité parfois par plusieurs autres aéroports».



Pour autant, soulignent-ils, «la direction générale d’Aibd Sa ainsi que l’ensemble des autorités aéroportuaires concernées, notamment le gestionnaire de l’aéroport, Las, ainsi que les compagnies aériennes, expriment leurs regrets et se désolent que de telles forfaitures soient de nature à ternir l’image de marque de ce nouvel aéroport, vitrine de la Teranga sénégalaise».



Toutefois, la direction précise que le processus d’acheminement des bagages au niveau de l’Aéroport International Blaise Diagne, du débarquement à la livraison, est transparent et normé.

«Premièrement, les compagnies aériennes positionnent toujours des agents de sûreté au niveau des soutes et les bagages sont escortés jusqu’à leur déchargement.



Deuxièmement, la distance entre le parking-avion et la zone de livraison des bagages est relativement assez courte et l’itinéraire parsemé de caméras de surveillance qui fonctionnent 24h/24 Aibd Sa», affirment Doudou Ka et ses collaborateurs.



Prenant toutefois acte de ces différentes récriminations, la direction de l’Aibd Sa «a engagé toutes les structures concernées, notamment le gestionnaire, la société d’assistance au sol, la société responsable de la sûreté aéroportuaire, les compagnies aériennes, les forces de défense et de sécurité et la Haute autorité des Aéroports du Sénégal, pour ouvrir une enquête afin de faire la lumière sur ces accusations».



Elle ajoute que les accusations sont prises très au sérieux, «car elles sont de nature à saper les efforts réalisés au quotidien ainsi que les importants investissements de modernisation en cours pour renforcer la sécurité des biens et des passagers

