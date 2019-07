Aéroport Matam-Ourrossogui : l’Etat débloque 14 milliards Les travaux pour la réhabilitation de l’aéroport Matam-Ourrossogui vont bientôt démarrer. C’est ce qu’a annoncé le ministre du Tourisme et des Transports aériens, qui était en tournée dans la localité, hier.

Alioune Sarr a indiqué qu’un budget de 14 milliards a déjà été débloqué par l’Etat du Sénégal et que les travaux qui devront durer 11 mois, vont bientôt démarrer.

Cela fait partie d’un programme de 5 aéroports qui vont être construits à travers le pays, et qui auront le niveau international, a ajouté le ministre.

Alioune Sarr s’est penché sur l’état des routes et a visité des hôtels et des auberges de la région qu’il veut ériger en hub touristique.



