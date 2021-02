Le ministre de l’intérieur Antoine Félix Diome vient de placer la présumée victime de viols et menaces de mort Adji Sarr sous protection policière. Ceci après que les avocats de la plaignante ont demandé une audience et rencontré le ministre de l’intérieur.



Selon les informations de Dakaractu, le ministre de l’intérieur a reçu cet après-midi le collectif des avocats de Adji Sarr qui lui a adressé une lettre de demande de protection pour leur cliente.



Selon les avocats de Adji Sarr, depuis l’éclatement de cette affaire de « Sweet Beauté » du nom de ce salon de massage où Ousmane Sonko est accusé de viol par la jeune femme, leur cliente subit une pression énorme et reçoit des menaces de mort tous les jours.



Le ministre de l’intérieur, garant de la sécurité publique, a accédé à leur demande et a décidé de placer la présumée victime du député Ousmane Sonko, sous protection policière.

Nous y reviendrons...

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Affaire- Sweet-Beaute ...