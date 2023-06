Affaire « Sweet beauty »: Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye condamnés à 2 ans ferme! Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023 à 13:06 | | 0 commentaire(s)|

La Chambre criminelle du tribunal de Dakar a donné son verdict jeudi sur l’affaire « Sweet beauté ». Le principal accusé Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme et 600.000 en guise d’amende. Il est reconnu coupable pour corruption de la jeunesse, mais acquitté pour viol. Quant à l’ex-patronne de Adji Sarr, Ndeye Khady […] La Chambre criminelle du tribunal de Dakar a donné son verdict jeudi sur l’affaire « Sweet beauté ». Le principal accusé Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme et 600.000 en guise d’amende. Il est reconnu coupable pour corruption de la jeunesse, mais acquitté pour viol. Quant à l’ex-patronne de Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye, elle est également condamnée à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche. Elle a été acquittée pour complicité de viol et diffusion de fausses images. Ils doivent solidairement verser 20 millions Fcfa à la plaignante Adji Sarr. Le parquet avait requis 10 ans de réclusion criminelle. Toutefois, selon Me Abdoulaye Tall, un des avocats du maire de Ziguinchor, le juge n’a pas prononcé un mandat d’arrêt. Pour rappel, le délit de corruption de la jeunesse est puni par l’article 324 du Code de procédure pénale. Jugé par contumace, le leader de Pastef ne peut pas interjeter appel, mais d’après toujours son avocat, leur client n’est pas condamné pour crime, le viol étant écarté, mais pour délit.



