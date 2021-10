Affaire Adji Sarr: Les requêtes d’Ousmane Sonko attendent l’avis du procureur Ousmane Sonko, accusé de viol par la masseuse Adji Sarr, avait déposé la semaine dernière, deux requêtes sur le bureau du juge d’instruction. Son inititiatvie vise à disposer du dossier et pousser les autorités judiciaires à fixer une date pour les auditions de fond.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Octobre 2021 à 14:28 | | 0 commentaire(s)|

Après ces requêtes, les choses ont bougé du coté du juge d’instruction. Le juge a pris connaissance des requêtes de Sonko et les a transmis au Procureur de la République. D’après Les Echos, ce dernier doit donner son avis, pour que le juge puisse rendre son ordonnance.



Les dossiers bloquent actuellement dans le bureau du Procureur de la République.



Et le Procureur n’a toujours pas rendu son avis. Sans son avis, le juge ne peut toujours pas rendre sa décision. Dès que le Procureur aura retourné le dossier au juge d’instruction du 2e cabinet avec son avis, ce dernier pourra rendre son ordonnance dans laquelle, il pourra accorder ou refuser les requêtes d’Ousmane Sonko.



