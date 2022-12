Affaire Adji Sarr / RéunionTask Force: Sonko va développer la thèse du complot et attaquer Mamour Diallo Ousmane Sonko fera face à la presse ce lundi pour démonter point par point que Mamour Diallo est impliqué et cette affaire qui la concerne avec la masseuse Adji Sarr, n'est rien d'autre qu'un complot qui pue à plein nez.



Rédigé par leral.net le Lundi 5 Décembre 2022 à 09:41 | | 5 commentaire(s)|

Pour rappel, ancien directeur des Domaines, président du mouvement politique Dolly Macky, qui soutient le chef de l’État, et candidat malheureux à la mairie de Louga aux locales de janvier, Mamadou Mamour Diallo est devenu, à son corps défendant, un témoin important dans ce dossier judiciaire qui, depuis plus d’un an, est susceptible de modifier en profondeur le paysage politique sénégalais.



Ousmane Sonko qui s'est réuni avec son Task Force ce dimanche et en conférence de presse, ce lundi, il va s'attaquer à Mamour Diallo. Le leader de Pastef, comme stratégie, va volontairement parler des hommes, mais pas des faits.



Autre fait, avant l'éclatement de l'affaire Sweet beauty, Adji Sarr a massé MC Niasse, mais ce dernier ne savait pas qui est Adji Sarr d'autant qu'elle avait porté un masque chirurgical



Mc Niasse n'a jamais rencontré Adji Sarr sauf quand Mc était venu en client à la Sweet beauty.



Mc Niasse a enregistré Adji Sarr. Elle a fait pareil contre lui car elle voulait tester le degré de sincérité de son ''marabout''. Pour le piéger, Adji Sarr lui donnait des fake news et elle entendait ces mêmes "informations" dans les médias.





Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook