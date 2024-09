Affaire Aïcha Fatty : Abdoulaye Thiam accusé de retrait frauduleux de plus de 800 millions FCfa sur son compte Orabank Dans un nouveau rebondissement de l’affaire opposant Aïcha Fatty et Abdoulaye Thiam, directeur de Thiam Computer Land, des informations révèlent que ce dernier aurait retiré frauduleusement plus de 800 millions FCFA du compte bancaire d’Aïcha Fatty à Orabank.

Ce développement s’ajoute à une saga déjà complexe, marquée par des accusations de sextorsion, et pourrait entraîner de graves conséquences judiciaires pour M. Thiam.



Le retrait suspect de 800 millions FCFA



Selon des sources proches du dossier, Abdoulaye Thiam aurait eu accès aux comptes bancaires d’Aïcha Fatty et procédé à un retrait massif de 800 millions de FCFA. Ce retrait s’ajoute aux accusations initiales d’escroquerie et d’abus de confiance portées par M. Thiam à l’encontre de Fatty, qu’il accusait de lui avoir extorqué des biens d’une valeur d’un milliard FCFA, incluant des voitures de luxe, des bijoux en or et des biens immobiliers.



Une affaire sous haute surveillance judiciaire



Les autorités judiciaires continuent d’enquêter sur ces nouvelles accusations, et des convocations pourraient suivre pour clarifier les circonstances de ce retrait. Abdoulaye Thiam est désormais au centre d’une double enquête, et d’autres personnalités pourraient également être entendues dans le cadre de ce dossier.



