Affaire Aisha Fatty - Abdoulaye Thiam : La gambienne envoyée en prison pour escroquerie au mariage Le Grand Panel- L’affaire Aisha Fatty, célèbre jet-setteuse gambienne, a pris un nouveau tournant. Le tribunal de grande instance de Dakar a ouvert une information judiciaire suite à une plainte déposée par l'homme d'affaires sénégalais Abdoulaye Thiam pour escroquerie au mariage et collecte illicite de données personnelles.

Le juge Augustin Faye du 3e cabinet d'instruction est en charge de l'affaire. Aisha Fatty, accusée d'avoir gruger plus d'un (1) milliard de francs CFA au patron de Computer Land en lui faisant miroiter un mariage, a été placée en détention provisoire.



Prévue en décembre 2021, l’union a fini par se réaliser que dans la tête de l’homme d’affaires. La jeune dame s’est finalement mariée à un homme plus jeune et est devenue madame Bass. D’après Thiam, Aisha ne s’en arrête pas là. Elle a continué à le menacer de divulguer ses vidéos intimes afin de lui soutirer de l’argent.



Version d’Aisha



Elle affirme avoir découvert que Thiam avait une liaison avec l’une de ses amies ; ce qui l’a profondément blessée. De plus, Aisha explique que le boss de Computer Land la faisait surveiller en payant des gens pour suivre ses déplacements.



Face à ces pressions, elle a décidé de se retirer du mariage, une décision qui n’a pas plu au monsieur. Très remonté, Abdoulaye Thiam aurait exigé qu’Aisha lui rembourse tout ce qu’il lui avait offert, y compris des voitures, des bijoux en or et des billets de voyage.



