Affaire Amy Ndiaye « Gniby »: Les députés du Pur élargis de prison

Les deux députés du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur), Massata Samb et Mamadou Niang, sont sortis de prison ce mardi 13 juin. Ils ont purgés leur peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une amende de 5 millions francs FCfa. Ils devront payer solidairement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 21 jours au préjudice de la dame Amy Ndiaye « Gniby », membre du groupe parlementaire « Benno Bokk Yakkar ».

Mais,vims vont retourner à l’Assemblée nationale, la décision étant suspendue du fait de leur appel.

Pour rappel, Samb et Niang ont été attraits le 19 décembre 2022 devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits de coups et blessures volontaires sur une personne particulièrement vulnérable et menace de mort au préjudice de leur collègue. Cette dernière a accouché ce lundi.

