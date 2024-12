Affaire Badji-Sambou : La gendarmerie ignore une demande cruciale du juge Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2024 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Affaire Didier Badji-Fulbert Sambou/ Saliou Ndong Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a déclaré que l’enquête sur l’affaire Didier Badji et Fulbert Sambou était toujours en cours. Il avait également promis que les responsables seraient identifiés et confrontés à leurs actes. Le journal Les Échos […] Sénégal Atlanticactu/ Affaire Didier Badji-Fulbert Sambou/ Saliou Ndong Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a déclaré que l’enquête sur l’affaire Didier Badji et Fulbert Sambou était toujours en cours. Il avait également promis que les responsables seraient identifiés et confrontés à leurs actes. Le journal Les Échos a révélé dans son édition de ce jeudi que l’ex-juge du troisième cabinet, initialement en charge de l’enquête, avait pris une décision majeure avant son transfert. Selon le journal : « Le magistrat instructeur avait adressé une délégation judiciaire à la gendarmerie pour demander la géolocalisation des derniers appels téléphoniques des deux disparus. Avec les autorités d’alors de la gendarmerie, cette délégation n’avait pas connu de suite. » La vérité pourrait éclater si cette délégation judiciaire est enfin exécutée. Pour rappel, Fulbert Sambou et Didier Badji ont disparu le 18 novembre 2022. Cinq jours plus tard, le corps sans vie de Fulbert Sambou a été découvert, mais Didier Badji reste introuvable.



Source : Source : https://atlanticactu.com/affaire-badji-sambou-la-g...

Accueil Envoyer à un ami Partager