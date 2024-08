Affaire Batiplus: le procès renvoyé au 5 septembre

Évoquée ce jeudi par la première Chambre correctionnelle de Dakar, l’affaire Batiplus a été finalement renvoyée. Le procès aura finalement lieu le 5 septembre prochain, relate Seneweb qui a repris Les Échos. La même source souligne que le juge a accepté les demandes de renvoi formulées par le substitut du Procureur et les avocats des prévenus.



Les faits remontent à 2020. Pour rappel, tout est parti d'une plainte de Batiplus contre sa caissière accusée d’avoir pompé une importante somme d’argent d’un coffre-fort de la société qui estime le préjudice subi à 4 milliards de francs CFA.



Rachelle Sleylati inculpée et placée sous mandat de dépôt, sera suivie par son fiancé et ses parents. Le Doyen des juges d’instruction de l’époque, feu Samba Sall, avait toutefois écarté la maman Marie Joseph Sleylati, de même que Christian Samra, ex-Dg de Batiplus et auteur de la plainte. Les autres sont sous contrôle judiciaire.