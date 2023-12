Affaire Boy Djinné et si la justice était clémente ?

Chassez le naturel et il revient au galop ! La preuve par Baye Modou Fall alias Boy Djinné qui refuse toujours de perdre la liberté gagnée « par hasard ».



A peine élargi de prison au mois d’aout dernier après une condamnation à cinq ans de prison ferme, Boy Djinné vient d’être arrêté à nouveau par la gendarmerie. C’était dans la nuit du 5 au 6 décembre 2023 sur l’autoroute à péage en direction de Touba où il avait planifié de faire un cambriolage en compagnie des membres de son gang.



La saisie de l’impressionnant arsenal composé de laser coupant, chalumeau, marteaux, paires de cagoules, gants ainsi qu’un véhicule de marque « Audi A4 » atteste que la gendarmerie avait affaire à une véritable association de malfaiteurs. Plusieurs fois arrêté et condamné pour vols à main armée, association de malfaiteurs et évasions multiples, Boy Dijnné n’a pas sa place dans la société. Parce que l’extraire à perpétuité de cette société, c’est sauver des vies et des biens d’honnêtes citoyens. Des caïds comme Baye Modou Fall alias Boy Djiné ne peuvent nullement dissimuler leur véritable nature « criminelle » car elle revient toujours à la surface.



Ce que les activistes du dimanche et autres « Ong » avaient du mal à comprendre pour avoir dénoncé la « longue » détention de Boy Dijnné jusqu’à pousser le Parquet à enrôler son dossier pour le juger. Alors qu’il ne perdait rien pour attendre dans les couloirs de la…mort. Pire encore, la Justice était trop clémente pour Boy Dijnné qu’elle a condamné à une « petite » peine de cinq ans de prison seulement qu’il a déjà purgée.



LeTémoin

