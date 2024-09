Affaire Cheikh Issa Sall, ex DG CDC et le Dirpub de "Sans limites" : Yankhoba Sané condamné à 6 mois de sursis, assorti d’une amende de 100 millions FCfa

Suite aux accusations portées par le Directeur de Publication de "Sans Limites", M. Yankhoba Sané, contre l’ancien directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), M. Cheikh Issa Sall, concernant un détournement et une fraude, portant sur plusieurs milliards FCfa, ce dernier avait déposé une plainte pour diffamation.



Le tribunal de Dakar, chargé de l’affaire, a déclaré M. Yankhoba Sané coupable et l’a condamné à une peine de six mois avec sursis, assortie d'une amende de 100 millions de francs Cfa à verser au plaignant.



En outre, le tribunal a ordonné la publication de la décision, sous peine d'une astreinte de 250 000 francs Cfa par jour de retard.













Omar Ndiaye