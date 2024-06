Affaire Ibrahima Fall: Les 2 Chinois et leur interprète sous mandat de dépôt

Les choses évoluent rapidement sur le dossier des deux chinois et de leur interprète, qui avaient violenté un chauffeur de leur entreprise de béton à Darou Khoudoss.



Placés sous mandat de dépôt, souligne L'As, ils ont été présentés hier au procureur près le Tribunal d’Instance de Tivaouane. D’ailleurs, ils feront face au juge le 26 juin prochain au tribunal d’instance de Tivaouane. Les deux chinois et leur traducteur sénégalais ont été interpellés ce mardi 11 juin, et placés en garde à vue, par la gendarmerie de Mboro pour un présumé traitement dégradant infligé à un chauffeur de l’entreprise.



L’affaire a atteint son paroxysme quand les chinois, aidés par leur interprète sénégalais, ont tenté de récupérer par la force le salaire que venait d’empocher le chauffeur, pour la raison qu’il a refusé de signer le bulletin de paie. La scène a été filmée et la vidéo a fait le tour de la toile. C’est ainsi que la brigade de gendarmerie de Mboro s’est déployée, pour mettre la main sur l’un des chinois, ensuite sur l’interprète et le second chinois. Ils seront donc jugés le 26 juin prochain.

