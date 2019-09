Affaire Institution Sainte Jeanne d’Arc: Serigne Mbaye Sy Mansour invite l’Etat à prendre ses responsabilités Serigne Mbaye Sy Mansour en colère, suite à la décision de l’institution Sainte Jeanne d’Arc d’interdire l’accès aux filles voilées à l’établissement. Le porte-parole des Tidianes juge cette démarche comme étant arbitraire, compte tenu à la laïcité établie au Sénégal et préconise la fermeture de cette école s’ils maintiennent leur position.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019

Serigne Mbaye Sy Mansour est très remonté contre les responsables de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc de Dakar, suite au renvoi des filles voilées de l’école.



A travers les colonnes d'un journal de la place, le Kkalife Général des Tidianes a déclaré que cet établissement n’a aucun respect pour le Sénégal. « S’ils ne veulent pas se plier aux normes de la laïcité comme établies dans ce pays, l'Etat doit impérativement fermer les portes de cet établissement ! », a-t-il-ajouté.



Des solutions peuvent être envisagées ce mercredi, à l'issue de la rencontre prévue entre le ministère de l’Education Thierno Talla et l’Institution du privé catholique.



Les parents de ces filles indiquent que le voile ne doit pas être un entrave à l’éducation. Dépassés par la situation, certains d’entre eux pensent même qu’il s’agit ’une affaire politique.

