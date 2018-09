Affaire Karim Wade et Cie : des réquisitions d’incarcération à la Police

Le bras de judiciaire est loin de se terminer entre la Cour de répression de l’enrichissement illicite et Karim Wade, exilé au Qatar depuis qu’il a été libéré à la faveur d’une grâce pour raison humanitaire. Alors que ses proches annoncent sans cesse son retour depuis plusieurs mois, sans qu’il ne daigne revenir au Sénégal, Karim Wade est officiellement visé par le parquet spécial prés la Crei. Après avoir saisi la Police de l’air et des frontières (Paf) d’ordres devenus fructueux, le Procureur spécial prés la Crei est passé à la vitesse supérieure. Selon nos informations, Abdoulaye Diagne a signé des réquisitions d’incarcération visant Karim Wade, Mamadou Pouye, Bibo Bourgi, Mballo Thiam, Evyline Delatre et Vieux Aïdara. Ces réquisitions ont été transmises, il y a de cela quelques jours à la Direction de la police judiciaire (Dpj) qui chapeaute la Division des investigations criminelles (Dic) et le bureau national d’Interpol. Dans lesdites réquisitions, le ministère public demande à la DPJ, en collaboration avec tous les services, de procéder à l’arrestation s’ils ne s’acquittent pas des amendes fixés par la Crei.



Cheikh Mbacké Guissé (Libération)



