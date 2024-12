Affaire Khalifa Rapper : Audition et demande de liberté provisoire en perspective

Les choses se corsent pour Khalifa Ababacar Khoureychi Bâ alias Khalifa rappeur. Le mis en cause est édifié sur son sort après avoir bénéficié d'un retour de parquet vendredi. Libération rapporte qu'il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du cinquième cabinet, lit-on dans Seneweb.



Le dossier de Khalifa rappeur, arrêté par la Division spéciale de la cybercriminalité (Dsc) suite à une plainte du patron d'Edk Demba Ka, pour collecte illicite, traitement et diffusion de données à caractère personnel et injures publiques, a été envoyé en instruction. Le journal souffle qu'il sera auditionné dans le fond mardi prochain. Ses avocats annoncent le dépôt d'une demande de liberté provisoire, complète la même source.