Affaire Khalifa Sall : Près de 400 témoins dont Amadou Bâ, Tanor Dieng et Idrissa Seck cités à comparaître

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire dont le procès reprend ce matin, est partie pour battre le record de témoins. Pour faire éclater la vérité, la défense compte faire entendre pas moins 400 témoins. Selon « Les Echos », les avocats du maire de Dakar ont établi une liste de personnes à entendre dont le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, les anciens Premiers ministres Abdoul Mbaye et Idrissa Seck, le Sg du Ps Ousmane Tanor Dieng, l’ancien ministre Habib Sy et les anciens maires de Dakar, Lamine Diack, Pape Diop et Mamadou Diop.



Il y un autre liste de 62 témoins dont ils souhaiteraient qu’ils soient entendus et à laquelle ils ont ajouté Amadou Bâ, l’actuel ministre de l’Economie, des Finances et du Plan. Et ce n’est pas tout, car d’autres personnes pourraient être entendues dans cette affaire, toujours en qualité de témoins. C’est dire que la défense de Khalifa Sall ne compte pas négliger aucun détail dans ce dossier. Si le maire de Dakar a toujours refusé de donner des noms, il semblerait que ces personnes citées dans le dossier soient parfois, des bénéficiaires.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook