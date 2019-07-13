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Affaire Khalifa Sall et Karim Wade-Woré Sarr: " Sama xel teyna ci mbiir mi.."
Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 04:03 | | 0 commentaire(s)|
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Affaire Khalifa Sall et Karim Wade-Woré Sarr: " Sama xel teyna ci mbiir mi.."
Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 04:03 | | 0 commentaire(s)|
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Aba: "Sama diganté ak Pape Cheikh Diallo demb ak tay bokoull... té loutakh ma sargal ko..."
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