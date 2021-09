Affaire Kilifeu et Simon: Un fiche d’embarquement versé dans le dossier L’affaire du trafic de passeports diplomatiques pour laquelle, Kilifeu et Simon sont en garde à vue connaît une évolution. D’après “Libération”, la police italienne, sur réquisition, a informé la Dic avoir arrêté Thierno Amadou Diallo, avec un ancien passeport de Simon trafiqué, avant de le rapatrier.

Les faits remontent en 2014. “Libération” précise que la fiche d’embarquement, depuis Dakar, a été versé dans le dossier. À propos de Kilifeu, Thier a confié aux enquêteurs que ce dernier l’avait mis en rapport avec Moussa pour disposer d’un passeport diplomatique.



Il a échangé avec ce Moussa qui l’a rassuré au téléphone. Ils seront tous déférés au parquet, ce lundi.



Thier devait être libéré dans les prochains jours. Mais, il risque de rester davantage.



