Affaire Locafrique : Amadou Ba, Me Mamadou Diop et Imencio Moreno entendus par la gendarmerie Un autre feuilleton s’ouvre dans la lutte pour le contrôle de Locafrique. Le père de Khadim Bâ, Amadou Ba et ses deux collaborateurs Me Mamadou DIOP et Imencio Moreno ont été entendus longuement par les enquêteurs de la brigade de recherches de Dakar pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie sur plainte de Khadim Ba patron de la société Locafrique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 09:52

Selon les sources de L’As, le trio est attendu ce matin à la brigade de recherches pour apporter les preuves qu’ils ont agi en toute légalité. Devant les enquêteurs, les mis en cause ont invoqué une décision de justice pour justifier les actes qu’ils ont posés et qui leur ont valu cette audition.



Toutefois, devant les hommes du commandant Adama Niang, ce matin, ils vont devoir apporter la preuve matérielle : la décision de justice en cause, se tirer d’affaire. Dans ce dossier qui exhale un parfum de vendetta entre un père et son fils, il ne faut plus présager de rien.



Si jamais ils n’ont pas cette décision de justice, ce ne serait pas une surprise qu’ils soient placés en garde à vue car ce feuilleton à rebondissements est loin de connaître son épilogue.



