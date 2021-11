Affaire Miss Sénégal: Pourquoi Aminata Badiane a porté plainte contre Mamico et Messieurs Kader Gadji et x (document) Aminata Badiane se dit victime d'une campagne de diffamation et d'injures publiques sciemment organisée par des pseudos célébrités cupides qui n'ont qu'un seul objectif: nuire à sa réputation et porter atteinte à son honneur et à sa dignité, renseigne le communiqué envoyé par les avocats de Aminata Badiane dont Leral a copie.

Rédigé par leral.net le Mardi 23 Novembre 2021 à 13:22

Selon le communiqué, "Force est de constater que Aminata Badiane et le Comité Miss Sénégal sont jetés en pâture dans la presse et les réseaux sociaux. le Tribunal Médiatique ne saurait triompher sur la Justice Institutionnelle", conclut le document.





