Affaire Mouth Bane vs Cheikh Kanté : le journaliste écope 6 mois ferme et 15 millions de dommages et intérêt

Le glaive de la justice est tombé sur la tête de Mouth Bane. Le juge correctionnel a rendu sa décision, hier, condamnant le directeur de publication du quotidien Dakar Times à 6 mois ferme et à payer à l’ancien Directeur général du Port, 15 millions de nos francs.



Une lourde sanction contre Mouth Bane, qui ne s’était pas débiné devant le juge. Le patron de Dakar Times avait beaucoup écrit sur la gestion de Cheikh Kanté. Ce qui a irrité le ministre chargé du Pse qui a pris Me Boubacar Wade comme avocat, alors que Mouth Bane a lui, constitué Me Mbaye Jacques Ndiaye.











Les Echos



