Affaire Ndèye Coumba Diop - Bara Sow, l’époux tortionnaire accuse : “Ndèye Coumba fait dans l’adultère”

Le procès de la femme battue se déroule, à l’instant même, au niveau du tribunal département de Mbacké. A la barre, le sieur Bara Sow, l’époux qui avait violemment balafré le corps de sa femme Ndèye Coumba Diop, à coup de fils, a révélé l’avoir battue, parce que, “Ndèye Coumba Diop entretient une relation avec son ex-petit ami qui l’appelle souvent. La Police avait sommé ce dernier pour qu’il arrête d’appeler Ndèye Coumba Diop, suite à ma déclaration au Commissariat”.



Poursuivant, il ajoute au juge : “ainsi, elle s’est fâchée contre moi. En plus, j’ai vu son numéro à nouveau sur son téléphone. Je l’ai frappée du fait qu’elle a refusé d’attacher le moustiquaire et je l’avais giflée, le jour de la Korité car elle était sortie sans mon aval”, a confié Bara Sow.



Interpellée par le juge, la victime a rejeté catégoriquement les accusations. Et, ses avocats demandent une peine comprise entre 1 et 5 ans, en plus d’une amende de 50.000 à 500.000 F Cfa et des dommages et intérêts de 5.000.000 de FCfa pour Ndèye Coumba Diop. L’audience se poursuit, au moment où ces lignes sont en train d’être couchées.















Actusen.sn