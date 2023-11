Affaire Ousmane Sonko : Des sommités de la démocratie Africaine prêchent pour sa liberté

Des sommités de la démocratie africaine ont fait face à la presse ce jeudi 9 novembre 2023 à Dakar. Venus de l’Afrique de l’Est, ces opposants ont fait le tour de la classe politique membre de l’opposition pour s’enquérir de l’état de droit au Sénégal. Après avoir rencontré politique, membres de la société civile et hommes de médias, Martha Wangari Karua, ancienne ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles du Kenya et ses camarades ont fait face à la presse pour inviter le président de la République à calmer la tension du jeu politique à moins de quatre mois de la présidentielle.







« Nous invitons le Président Macky Sall à ouvrir le débat politique pour permettre à l’opposition de se réunir et de s’exprimer car il doit pouvoir laisser un legs à la génération à venir. Nous l’invitons à libérer tous les détenus politiques et d’opinions, permettre à tous les candidats de poser leur candidature. Mais surtout libérer Ousmane Sonko et le laisser candidater à la présidentielle de février 2024 » a lancé l’ancienne ministre Kényane.







« Nous notons avec satisfaction la déclaration faite en mai par l’Union africaine, exprimant son inquiétude quant à la situation politique et intellectuelle. Nous notons également la résolution de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, demandant aux autorités d’adhérer à l’État de droit et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, à la Constitution du pays et à tous les instruments internationaux pertinents en matière de démocratie, de droits de l’homme et de politique » note l’ancienne ministre Kényane.







Les membres de cette délégation au-delà de l’invite faite à l’Etat du Sénégal en date du 03 août dernier, invite la commission de l’union africaine à venir au Sénégal pour voir de leur propre chef « l’état de la dégradation des droits humains, des libertés d’expression, … »





La délégation des sommités est composée de : le Dr Kizza Besigye Kifefe, médecin ougandais, John Mnyika, homme politique tanzanien et secrétaire général du CHADEMA, Ado Shaibu, le nouveau leader d’ACT Wazalendo.





Chamsidine SANE

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/Affaire-Ousmane-Sonko-De...