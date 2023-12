Affaire Oustaz Oumar Sall: Oustaz Mouhamed Mbaye taxe Oustaz Oumar Sall de 'Fossoyeur et vendeur d'illusion' Rédigé par leral.net le Mardi 12 Décembre 2023 à 17:13 | | 0 commentaire(s)| Malgré le geste de pardon et de réconciliation, Oustaz Mouhamed Mbaye n'arrive toujours pas a avalé les propos de Oumar Sall. Il taxe ce dernier de ''Fossoyeur et vendeur d'illusion''.





