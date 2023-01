Affaire Pape Alé Niang: Me Aissata Tall Sall se braque contre L’ONU

L’affaire Pape Alé Niang s’est déplacée sur le terrain diplomatique entre le Sénégal et l’ONU. En effet la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des défenseurs et défenseuses des Droits de l’homme Mary Lawlor a affiché hier sa vive préoccupation surtout par rapport à la détérioration de la santé du journaliste, renseigne LeTémoin.



Sur son compte Twitter où elle a tagué le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, elle a écrit : « je reçois des informations très inquiétantes sur la détérioration de la santé du défenseur des droits humains et journaliste Pape Alé Niang, détenu à #Sénégal et actuellement en grève de la faim. Je demande sa libération immédiate et l’accès aux soins médicaux.@MaeseSenegal ».



Les services du ministère des Affaires étrangères n’ont pas tardé à réagir, mais surtout à recadrer la fonctionnaire onusienne Mary Lawlor. « M. NIANG est sous surveillance dans un hôpital. Aucune gravité sur son cas ne nous est signalée. Le Sénégal est un État de droit où les libertés sont garanties sous le contrôle d’un juge indépendant à qui la séparation des Pouvoirs nous interdit de dicter une quelconque conduite », renseignent les services du ministre des Affaires Etrangères Aïssata Tall Sall sur twitter.

