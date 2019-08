Affaire Pharmacie Fadilou : Queen Biz apporte son soutien au commissaire Sankharé

Dans une note publiée sur sa page Facebook, la chanteuse Queen Biz monte au créneau pour le commissaire Sankharé. Ce dernier, a été démis de ses fonctions pour abus de pouvoir dans une pharmacie dénommée Fadilou Mbacké à la Patte d’Oie.





"Je parle parce que je le connais. Je parle parce que toutes les spéculations qui se font entendre dans les réseaux sociaux sont à l’opposé des caractères du commissaire Bara Sangaré.

Calme, serein, travailleur et respectueux au point de ne même pas regarder les gens droit dans les yeux. Cet homme au parcours élogieux, sans fautes, a servi dignement et je n’ai jamais vu aucune insolence venant de sa part.



Dans le quartier où j’ai grandi, le connaissant depuis ma tendre enfance, les témoignages sont unanimes : imams, chefs de quartier, nos mamans et nos papas, ainsi que les jeunes, gardent tous une belle image de lui."



Pour toutes ces raisons je ne saurais être insensible à cette situation d’où mon soutien à notre frère Bara. A la présumée victime et au commissaire, je souhaite un dénouement heureux de cette affaire.



Que la paix règne.