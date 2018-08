Affaire Prodac: La Convention des jeunes de Amadou Ba tire à boulets rouges sur Mame Mbaye niang

Les déclarations et accusations extrêmement ‎graves que le Ministre inculte Mame Mbaye Niang vient de faire, démontrent sa culpabilité. Mbaye Prodac, au lieu de rembourser l’argent qui a été dilapidé, se livre à des attaques malhonnêtes et malsaines contre le Ministre Amadou Ba, qui est reconnu comme par tous comme étant un homme rigoureux, compétent, discipliné, très loyal à l’égard de son Excellence M. le Président Macky Sall, donc Mame Mbaye Niang se trompe de cible.



Le Ministre Amadou Ba vu son cursus n'est pas son égal, Mbaye Prodac doit savoir qu’il ne pourra pas s’échapper et qu’il rendra compte. M. Birahim Seck du Forum civil vient encore une fois de démontrer que le Ministre Mame Mbaye Niang est un fossoyeur et un danger pour l'argent du contribuable. Nous demandons au Procureur de s’auto-saisir car les Sénégalais veulent savoir là où Mbaye Prodac et ses complices ont mis l'argent puisqu'il veut se laver à grande eau mais ça ne passera pas. Travaillons pour la réélection du Président Macky Sall et quotidiennement, le Ministre Amadou Ba œuvre pour ça, contrairement aux farceurs et comploteurs qui n’ont aucune base en politique.





