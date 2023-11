Affaire SENEGO: Le collectif des travailleurs et le PDG retournent à l'inspection du travail, ce lundi

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Novembre 2023 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

Suite à la convocation du PDG et directeur de publication de Senego, M. Sidy Mbacké, à l'inspection du travail le lundi 13 novembre 2023 par ses employés, une affaire de longue date éclate au grand jour.



Face aux accusations portées par les travailleurs, M. Mbacké a sollicité un report d'une semaine, invoquant son absence actuelle du pays. La confrontation est désormais prévue pour ce lundi 20 novembre.



D'après la source, ces employés, organisés en collectif, se tiendront ce jour-là pour exiger leurs droits longtemps négligés. Parmi les revendications figure le non-respect du code de la presse et du code du travail, en violation de la législation sénégalaise. Ces accusations soulignant des années de conditions de travail précaires et d'autres transgressions, alimentant un mécontentement latent au sein de l'équipe.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook