Affaire Sonko-Niang : « Le juge Mouhamed Diop ne s’est pas désisté »

Mais le juge Diop s’est retiré du dossier pour plus d’impartialité dans le jugement. C’est dans ce contexte qu’il a été remplacé par son collègue Mamadou Yakham Keita qui a finalement jugé l’affaire.



Mais selon SourceA dans sa parution du jour, contrairement à ce qui est dit, le juge Mouhamed Diop ne s’est pas désisté mais a été dessaisi par le président du tribunal correctionnel Moustapha Fall au profit du juge Yakham Keita.



Mais après en avoir été informé, le juge déchu a exigé et obtenu du président du tribunal la notification d’une pareille décision.



Rappelons que le juge Diop avait fait l’objet d’un tir groupé de la part de Ousmane Sonko et de ses conseils qui ont tenté, en vain, plusieurs demandes en récusation pour de supposées accointances ou des liens familiaux du juge Diop avec le plaignant Mame Mbaye Niang.

Senenews