Affaire Sonko : « son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant » (Abdoulaye Wade) ! Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 22:50

Yacine DIEYE Le Secrétaire Général du Parti Démocratique Sénégalais s’est prononcé sur l’affaire Sonko. Selon le président Abdoulaye Wade, il s’agit d’un piège qu’on lui aurait tendu : « J’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé. Apparemment, son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses […] Yacine DIEYE Le Secrétaire Général du Parti Démocratique Sénégalais s’est prononcé sur l’affaire Sonko. Selon le président Abdoulaye Wade, il s’agit d’un piège qu’on lui aurait tendu : « J’ai le sentiment que SONKO a manqué de prudence et a été piégé. Apparemment, son inexpérience a été exploitée par un adversaire puissant et futé qui connaît ses faiblesses. » S’est-il exprimé. Mieux, Il condamne cette façon d’éliminer un adversaire politique et s’oppose farouchement à la levée de l’immunité parlementaire du député. « Le PDS exige que la provocation soit constatée et qu’il soit dit qu’il n y a pas de délit. En conséquence le PDS s’oppose à la levée de l’immunité parlementaire du député SONKO. » a fait savoir le président Wade. Pour rappel, le leader du Pastef est accusé de viol et menace de mort par une masseuse de 20 ans travaillant dans un salon de beauté de la place. Malgré le démenti de l’accusé, l’affaire continue de susciter les débats au quotidien …



Source : Source : https://www.lasnews.info/affaire-sonko-son-inexper...

