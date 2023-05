Affaire Sweet beauté: Déthié Fall à Ziguinchor pour soutenir Sonko

« Après ma présence à l'audience de ce matin des députés du PUR - Massata SAMB et Mamadou NIANG - au tribunal de Dakar, me voilà bien arrivé à Ziguinchor pour apporter tout mon soutien et témoigner toute ma solidarité à mon ami et frère le Président Ousmane SONKO.



Je réitère, comme toujours, mon opposition à l'élimination d’un candidat à la prochaine présidentielle.

J’en profite pour présenter mes condoléances suite au rappel à Dieu de l’agent de police Hassime DIEDHIOU et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Je demande au Président Macky SALL de mettre un terme à tout cela dans l’immédiat et de travailler pour la consolidation de la paix et de l’unité sociale», dit Dèthie Fall », dit-il.