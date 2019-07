Affaire Taïb Socé: Jamra et l’Ong Darul Qurane au chevet du prêcheur

D'après un communiqué "une délégation de l'ong islamique jamra et de l'ong Darul Qurane a rendu, ce dimanche 28 juillet 2019, à la cité Serigne Mansour Sy de Rufisque, une visite fraternelle aux épouses et aux proches de la famille de ouztas Taïb Socé, pour leur témoigner leur soutien et leur solidarité active dans ces moments de dures épreuves.



Dans les liens de la détention depuis le jeudi 25 juillet dernier, suite à une réquisition de contrainte par corps, initiée par la partie civile, consécutivement à une transaction commerciale sur l'or, l'intermédiation que ouztas Taïb Socé aura assurée, entre le vendeur et l'acheteur, lui vaut présentement ces déboires.



Pendant que le fournisseur indélicat, qui n'a jamais livré la moindre pépite, est toujours en cavale, après avoir indûment perçu l'argent d'autrui, et abandonné au milieu du gué ouztas Taïb Socé, victime de sa naïveté et de sa bonne foi, affirment les deux organisations. Elles rencontreront « dans les prochaines heures, à la Maison d'arrêt de Rebeuss, notre frère et ami ouztas Taïb Socé, pour une ultime concertation.



Et reviendront aussitôt tenir informés, par voie de presse, les nombreux admirateurs et sympathisants du prédicateur, des actions qu'elles comptent mettre en œuvre (en accord avec l'intéressé), afin d’activer la libération de ce grand serviteur de l'islam, dont la grande disponibilité sociale et la grande générosité intellectuelle, au service de son pays et de la oummah islamique, ne sont plus à démontrer», informe le même communiqué.

