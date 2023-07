Affaire crash de l’avion Sénégal Air en 2015, le procès de nouveau renvoyé

Le procès du crash de l’avion de Sénégal Air était prévu hier. D'aprés une source de Rewmi, l’affaire n’a pas été jugée en audience spéciale, car le procès a été fixé à nouveau au 24 août prochain pour comparution des témoins.



Après plus de 8 ans d’attente, les familles des victimes du crash de l’avion de Sénégal Air espéraient pouvoir connaître la vérité judiciaire de cette affaire. L’avion appartenant à la compagnie Sénégal Air s’était écrasé dans l’Océan atlantique le 5 septembre 2015.

.

Ce biomoteur Hs 125 transportait à son bord, une patiente française, trois membres de l’équipage dont deux Algériens et un Congolais, un médecin et deux infirmiers sénégalais. Selon l’enquête ouverte après le drame, l’appareil, qui effectuait ce jour-là la liaison entre Ouagadougou et Dakar, aurait eu une dépressurisation brutale, qui serait la cause de cet accident