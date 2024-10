Affaire d'un "marché fictif de 8 milliards FCFA": Doudou Ka répond aux accusations de El Malick Ndiaye

Les accusations sont gravissimes. Elles continuent de tomber contre l’ancien régime de Macky Sall. Après le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement qui ont mis à nu la mauvaise gestion économique et financière du pays par le pouvoir de Macky, c’est sans gants que El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a pris le relais avant-hier, lors de la conférence de Pastef, pour s’attaquer ouvertement au régime sortant, l’accusant d’avoir dilapidé les deniers publics du pays à tous les niveaux de l’État. Le ministre Malick Ndiaye cite, entre autres scandales financiers sous Macky, un « marché fictif de 8 milliards FCFA pour l’achat de matériel de handling pour les aéroports ».



« Lorsque ce marché a été évalué à 8 milliards FCFA, le ministre (Doudou Ka, Ndlr) à l’époque a décidé d’acheter le matériel avec un cachet « secret défense ». Des avances de presque 7 milliards FCFA ont été données, mais il y a plus de deux ans aujourd’hui qu’il n’y a eu de livraison du matériel qui devait être faite entre 3 et 6 mois. C’est un marché fictif. Nous allons tout faire pour récupérer cet argent. L’enquête est en cours », a prévenu avant-hier le ministre El Malick Ndiaye, relate Senenews.



Mais pour ce dossier bien précis, Doudou Ka, ancien ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires et aussi ancien directeur général de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD.SA), a tenu à apporter sa part de vérité dans cette affaire. Dans un document intitulé « Mise au point du ministre Doudou Ka », il dit d’abord avoir pris connaissance, avec « stupéfaction, des affirmations grotesques » avancées par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens concernant des marchés prétendument fictifs liés à l’acquisition de matériel de handling pour les six (6) aéroports internationaux en service au Sénégal.



Pour Doudou Ka, « dans ses tentatives répétées » de ternir l’image de la gestion de leur régime, le ministre Malick Ndiaye ne fait que démontrer son ignorance d’un secteur dont la complexité semble le dépasser. Comment expliquer autrement sa confusion manifeste entre les chariots passagers et le matériel de handling commandé ? Ses diverses interventions médiatiques, depuis sa nomination, semblent avoir pour seul objectif de porter atteinte à mon honneur et à l’excellent bilan que j’ai réalisé dans le domaine des transports aériens », dit Doudou Ka.



En réalité, reconnaît cependant l’ancien ministre Doudou Ka, un marché de près de 8 milliards FCFA a bien été conclu pour équiper l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de matériel neuf permettant d’assurer une assistance au sol conforme aux meilleures normes mondiales. Toutefois, précise-t-il, dans un contexte d’instabilité régionale, il était impératif pour le Sénégal de garantir, de manière souveraine et autonome, le traitement sécurisé des vols sensibles, tant à l’atterrissage qu’au décollage, à partir de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar. Ainsi, au plus haut niveau de l’État, il leur a été ordonné de doter l’Armée de l’air du matériel de handling nécessaire pour assumer cette responsabilité sécuritaire et opérationnelle. Un deuxième lot d’équipements a donc été acquis et entièrement livré pour les opérations au sol des avions sensibles à l’aéroport militaire de Yoff. De plus, un troisième lot avait été prévu pour les autres aéroports internationaux régionaux (Saint-Louis, Cap Skirring, Tambacounda et Kédougou) en phase de reconstruction afin de stimuler le trafic et de certifier ces plateformes.

Le dernier lot de matériel bloqué au port de Dakar…



« Ce dernier lot de matériel, bloqué au port de Dakar depuis plusieurs mois à cause d’un différend douanier, est le contrat prétendument fictif dont parle le ministre, véhiculant ainsi l’idée erronée que les équipements n’ont pas été livrés. Ainsi, le total des trois lots destinés à l’équipement en matériel de handling des six aéroports s’élève à 23 milliards FCFA, conformément aux ambitions de la stratégie de hub aérien du Sénégal », clarifie l’ancien ministre Doudou Ka.



Selon la même source, il signale que c’est donc le total des trois (3) lots pour l’équipement en matériel de handling de six (6) aéroports qui fait 23 milliards FCFA, conformément aux ambitions de la stratégie et comprenant les fameux 8 milliards FCFA du ministre Malick Ndiaye initialement estimé par ses services uniquement pour l’aéroport AIBD. Doudou Ka constate, pour le déplorer, que « dans son agenda de dénigrement, le ministre Malick Ndiaye ne cesse d’évoquer des « contrats secret défense », proférant des accusations contre un Général de Division, chef d’état-major de l’Armée de l’air sénégalaise, signataire desdits contrats dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre AIBD.SA et l’Armée de l’air, en l’accusant de s’être procuré un cachet secret défense ». Pour Doudou Ka, « ces allégations, d’une gravité extrême, sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale et de compromettre l’intégrité de ceux qui sont responsables de la défense du Sénégal ».



Il soutient que le ministre Malick Ndiaye « confond un contrat militaire, par nature secret défense, et un contrat public civil pouvant éventuellement être requalifié secret défense ». Contrairement à ce qui est dit, Doudou Ka signale qu’il n’a pas signé, approuvé ou commandé lesdits matériels de handling évoqués. Ce n’était pas dans ses attributions en tant que ministre.