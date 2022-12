Affaire de la députée Amy Ndiaye battue : C’est le président de l'assemblée nationale qui a saisi le procureur juste après l'incident Plus on avance, plus les choses s’enrichissent ou s’éclaircissent sur l’incident déplorable qui a terni l’image du parlement sénégalais. Réputé être un homme très humble et très discret, Dr Amadou Mame Diop, le nouveau président de l'Assemblée nationale n’en assume pas moins sa mission.

Selon les dernières informations qui viennent de parvenir au Groupe Leral, même si on parle ça et là d’auto-saisine du procureur, en réalité c’est le président de l'assemblée nationale qui a juste après l'incident saisi le procureur de la République sur procès verbal, comme le stipule le règlement intérieur de l'assemblée nationale en son article 53, alinea 4.



Selon nos sources, il a tenu une réunion de bureau tout de suite pour l'en informer. Et c’est ce qui a déclenché les poursuites. Une affaire à suivre !





