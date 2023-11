Affaire des 22 hectares de Mbèye : Le Maire de Bambilor, Ndiagne DIOP et son adjoint Assane Bèye, en garde à vue

L’affaire de litige foncier qui a secoué le village de Mbèye, dans la commune de Bambilor, a connu des développements significatifs aujourd'hui, avec la mise en garde à vue du maire de Bambilor, Ndiagne Diop, et de son deuxième adjoint, Assane Bèye, par la Direction de la Surveillance et du Contrôle de l'Occupation du Sol (DSCOS) de Rufisque. Cette information a été confirmée par le chef du village, Abdoulaye Ndiaye, qui avait été arrêté dans le cadre de cette affaire complexe.



Le litige foncier en question porte sur la revendication de 22 hectares de terre à Mbèye, une question qui a engendré des tensions croissantes au sein de la communauté locale et attiré l'attention des autorités judiciaires. La mise en garde à vue du maire et de son adjoint indique clairement que les autorités cherchent à faire toute la lumière sur cette situation complexe et à établir les responsabilités dans cette affaire.



Abdoulaye Ndiaye, le chef du village de Mbèye, avait précédemment été arrêté dans le cadre de cette enquête, mais avait ensuite été libéré. Il est désormais convoqué de nouveau, lundi prochain.



