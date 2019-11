Affaire des 850 millions au consulat du Sénégal à Milan : ça se corse pour Rokhaya Bâ Touré Ça ne s’arrange pas pour Rokhaya Ba Touré dans le scandale de 850 millions Fcfa au consulat du Sénégal à Milan. L’AS révèle, en effet, que l’ex ambassadeur du Sénégal en Italie, a publié une lettre qui enfonce la consule.

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Novembre 2019 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Dans le document, il parle d'un immeuble pour un coût de 3 millions d'euros, soulignant que le propriétaire de l'immeuble en question, un certain Monsieur Tronca, avait donné son accord pour céder le bâtiment au Sénégal. Mais dès le départ de Saliou Diouf, remplacé par l'ancien ministre de l'Agriculture Papa Abdoulaye Seck, Rokhaya Bâ Touré passe l'accord dans des conditions non encore élucidées. La consule est accusée d’avoir agi seule dans cette affaire avec la complicité d’une de ses amies qui aurait joué les intermédiaires.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos