Affaire des fonds Covid : L'identité des personnes épinglées et les montants en jeu Onze personnes ont été épinglées dans le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid-19. Dans sa parution de ce mercredi 8 février, le journal l'Observateur a révélé leur identité, leur fonction ainsi que les montants en jeu. En charge de l'enquête, la division des investigations criminelle a en effet avancé sur l'enquête.

Et voici les infractions présumées ces mis en sont visés :

1-Lamine Diallo, comptable de l’hôpital de Kaffrine



Défaut de production des pièces justificatives de dépenses pour 45 millions de francs CFA.



2-Aliou Sow, DAGE du ministère du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale



Surfacturation sur le prix du riz pour 2 milliards 749 millions 927 mille 498 francs CFA.



3-Ndiamé Ndiaye, directeur du Fonds d’impulsion de la microfinance



Non justification d’un montant de 11 millions 191 mille 532 francs CFA.



4-Mouhamadou Sène, DAGE du ministère de la Jeunesse

Surfacturation sur le prix du gel hydroalcoolique pour 41 millions 217 mille 580 francs CFA.



5-Madeleine Suzanne Lô, DAGE du ministère du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises

Surfacturation sur le prix du hydroalcoolique pour 805 000 francs CFA.



6-Mouhamadou Bamba Amar, aide-comptable au ministère du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries

Retraits répétitifs d’importantes sommes en espèces, entre 2020 et 2021, du compte ouvert à la BOA pour la promotion des Petites et Moyennes industries.



7-Ndèye Aminata Loum Ndiaye, DAGE du ministère du Développement industriel et des petites et Moyennes industries.



8-Et Moustapha Diop, gestionnaire du compte dédié à l’appui des Petites et Moyennes entreprises ouvert à la BOA

Conditions de paiement douteuses des dépenses d’acquisition de masques pour 2 milliards 500 millions de francs CFA.



9-Djiby Diakhaté, DAGE du ministère de la Famille

Défaut de justification de dépenses pour 36 millions 147 mille 500 francs CFA.



10-Léon Nzalley, DAGE du ministère de la Communication et de la Culture

Défaut de justification de dépenses pour 1 milliard 120 mille francs CFA.



11-Alassane Diallo, DAGE du ministère des Mines et de la Géologie

Paiement de services non exécutés.



A rappeler que les fonctions susmentionnées sont celles que les personnes épinglées occupaient durant la période de la pandémie de Covid 19

