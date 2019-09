Affaire des lesbiennes de Thiaroye : Tamsir Ndao, mari de Coumba Dramé donne sa version des faits

Tamsir Ndao, âgé de 44 ans est le mari de Coumba Dramé. Ce dernier, a accepté de parler de l’affaire des lesbiennes, appelée hier à la barre du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. « Du Libéria, j’ai tenté de joindre au téléphone Coumba pour prendre des nouvelles de la famille, mais en vain. Après plusieurs tentatives, elle finit par décrocher et me dit qu’elle est occupée. On a discuté un peu et elle m’a demandé le divorce que j'ai refusé de lui accorder», a-t-il confié, dans les colonnes de L’Observateur.



«Un jour, j’ai appelé sur le téléphone de mon épouse. Mais, c'est Hawa qui décroche pour m’insulter. Quand je suis revenu au Sénégal, ma belle-mère m’a tout expliqué et me fait savoir que Coumba a de mauvaises fréquentations. Après notre réconciliation, Hawa est venu chez moi, avec ses copines, pour nous insulter et nous menacer de mort».



