Affaire des sinistrés de la Cité Tobago: Holding Guèye S.A déplore une perfidie et donne des éclairages…

Après la sortie, ce week-end, des sinistrés de la Cité Tobago (ex- aéroport Léopold Sédar Senghor), la réplique ne s’est pas faite attendre du côté des responsables de Holding Guèye, principal concepteur des plans de ce lotissement.



Ils ont apporté un démenti formel à M. Mbaye Thioye et Cie: " Depuis un certain temps, M. Mbaye Thioye utilise les sinistrés de Tobago par des mensonges, pour défendre ses propres intérêts. Dans sa dernière déclaration à la presse, il fait un appel à l’Etat du Sénégal pour régler un problème qui n’en est pas un. Nous tenons à être clair sur un point : ce que le président de la République Macky Sall a fait pour recaser les sinistrés de Tobago, aucun Président ne l’a fait.



Les sinistrés qui auraient été au nombre de 117, se sont retrouvés avec 300 parcelles. Mbaye Thioye doit préciser le nombre de parcelles dont il dispose dans les différents sites de recasement destinés aux sinistrés. Dans la presse, Mbaye Thioye parle de problème d’implantation mais, il n’y en pas. Nous l’avons fait depuis octobre 2022 et, d’ailleurs, lui comme d’autres, ont commencé à construire ", ont-ils fait savoir dans un communiqué.



" En réalité , soulignent-ils dans les colonnes de "Rewmi", le problème de Mbaye Thioye est personnel. Il veut continuer à prendre des terrains de manière illégale sur le dos des sinistrés et de l’Etat. Les services étatiques nous avait instruits, sur la base d’un protocole d’accord dûment signé le 22 décembre 2021, de travailler sur un plan consensuel. On s’est retrouvé avec 5 plans co-signés par Mbaye Thioye mais, à chaque fois, il fait tout pour revenir sur ce qui a déjà été arrêté.



C’est après qu’on a eu, difficilement, le plan validé que nous avons compris les vraies motivations de Mbaye Thioye : il a travaillé en douce, avec les services, sur la modification du dernier plan, en s’assurant d’enlever tous les espaces verts qui étaient prévus pour les morceler. C’est inimaginable qu’un lotissement de plusieurs centaines de parcelles, ne dispose pas d’espaces verts, lieux de culte, poste de courant, etc., alors qu’ils étaient prévus dans tous les plans proposés par Holding Guèye ".



" Étant une société responsable et respectueuse des règles administratives, Holding Guèye souhaite que cette situation soit réglée le plus rapidement possible. On a mobilisé énormément de moyens matériels et humains et dépensé déjà 3 milliards de francs Cfa, alors qu’il reste à finaliser la viabilisation (eau, électricité, voirie, etc.). Nous réitérons notre engagement auprès de l’Etat du Sénégal et des sinistrés de Tobago, pour trouver la meilleure solution possible ",a précisé M. Mamadou Diouf, Chargé des Affaires du Contentieux et de la Communication, Holding Guèye S.A.