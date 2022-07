Affaire du Lycée Yoff: Dix élèves libérés

L’affaire de la mise à sac d’une salle de classe au Lycée Ousmane Sembène de Yoff a été jugée, ce 15 juillet, à la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar.



Les huit prévenus, tous des élèves ont bénéficié d’une liberté provisoire en attendant le délibéré qui est fixé au 22 juillet prochain. En effet, ces élèves sont poursuivis pour destruction de biens appartenant à l’État.



Le procès était renvoyé à ce 15 juillet pour la comparution du proviseur de l’établissement. L’agent judiciaire de l’Etat, était aussi absent de l’audience. Deux d’entre eux (Ousmane Diène et Ousmane Samb) étaient jugés par le juge du tribunal des flagrants délits. Le premier est condamné Ousmane Diène à un mois d’emprisonnement assorti du sursis et le second a bénéficié d’une relaxe.