Affaire du bus à 100 millions de Houreye Thiam: 7 transporteurs arrêtés

Les bus de la compagnie de Houreye Thiam, qui ont commencé à desservir récemment la ligne Dakar-Ziguinchor, ont été la cible d’une agression orchestrée par des transporteurs locaux. Ces derniers refusent catégoriquement de partager le marché, estimant cette arrivée comme une forme de concurrence déloyale. L’attaque s’est produite en pleine matinée, sous le regard du commissaire de police de Ziguinchor. De grosses pierres ont été lancées contre un bus estimé à plus de 100 millions de FCFA, dont les vitres ont été brisées. Les forces de l’ordre ont tenté de disperser les manifestants à coups de grenades lacrymogènes. Aucun blessé n’a été enregistré, lit-on dans Senenews.



La gendarmerie, alertée, s’est rendue sur les lieux pour escorter le bus hors de la ville en toute sécurité. « Le transport est strictement réglementé au Sénégal. Cette concurrence déloyale que nous subissons, nous ne l’accepterons pas. C’est pourquoi nous interpellons le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, principal responsable de cette situation, afin qu’il prenne ses responsabilités », a déclaré Papis Touré, président de la gare routière de Ziguinchor. Il a ajouté : « Nous sommes décidés et nous ne nous laisserons pas faire. À partir de ce mardi 22 avril, nous avons décidé de ne plus payer de taxes tant qu’une solution satisfaisante ne sera pas trouvée. »



De son côté, Mme Houreye Thiam, présidente de la compagnie Machalla Transport, a vivement condamné l’attaque dans une publication sur sa page Facebook : « Nous croyons fermement que le Sénégal est un État de droit et que la loi y sera appliquée. Nous rejetons les accusations de concurrence déloyale et appelons les autorités à faire respecter la réglementation du secteur. Nous allons porter plainte et espérons que justice sera faite. »



Quelques heures après les faits, sept transporteurs, dont des responsables de la gare routière comme Papis Coly, Papis Guèye et Baba Diouf, ont été arrêtés pour participation à un attroupement, entrave à la liberté de circulation routière, entrave à la liberté de travail et destruction de biens appartenant à autrui. Ils devaient être déférés ce mercredi devant le procureur de la République et pourraient être placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction de Ziguinchor.