Affaire du corps déterré et brûlé à Kaolack: Le Nombre d’arrestations monte à 13

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Novembre 2023

La vaste traque lancée par le Procureur de Kaolack dans l’affaire du présumé homosexuel Cheikh Fall a abouti à l’arrestation de nouvelles personnes soupçonnées d’avoir participé à la profanation du corps du présumé homosexuel Cheikh Fall. Quatre individus avaient été interpelés au lendemain des faits mais le nombre de personnes sur lesquelles la Police de Kaolack a mis le grappin se monte désormais à 13.



Des sources du journal LeTémoin indiquent que lors des manifestations contre l’inhumation du corps de Cheikh Fall dans sa demeure, des manifestants avaient mis le feu au domicile du présumé homosexuel et à d’autres maisons.



Deux personnes avaient été arrêtées en flagrant délit. 5 autres ont été arrêtées par la Police pour participation à une manifestation non autorisée notamment la manifestation de soutien à un individu interpellé dans le cadre de l’enquête ouverte sur cette affaire. Ce qui porte à 13 le nombre de personnes arrêtées dans l’affaire de l’exhumation et de l’incinération du corps du présumé homosexuel.

