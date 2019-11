Affaire du financement des 150 millions FCfa de la Der : Zahra Iyane Thiam, »auditionnée » par les députés

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 08:53

Zahra Iyane Thiam a été interpellée hier, lors de la présentation du Rapport de budget 2020 du Ministère de la Microfinance et de l’Economie solidaire devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire sur l’affaire du financement des 150 millions F Cfa de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der).



Ainsi, la Ministre, secouée par Cheikh Abdou Mbacké Barra Dolly, a tenté de se laver à grande eau. Pour ce faire, Zahra Iyane Thiam a « juré » sur ce qu’elle a de plus cher qu’elle n’a reçu aucun franc, venant de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der). A l’en croire, ni elle, ni la Plateforme des femmes qu’elle dirige n’ont reçu le moindre financement.



